Всемирно известный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан на недавнем форуме в Пекине заявил, что хочет присоединиться к Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает Global Times.

«Я вижу величие КПК, и она выполнит то, о чем говорит и что обещает, менее чем за 100 лет, через несколько десятилетий», — объяснил свою позицию Чан.

Актер принимал участие в театральном представлении, посвященном столетию со дня основания партии. По его словам, он был впечатлен стойкостью и духом военных, которые под руководством КПК сражались с японскими захватчиками во время Войны сопротивления японской агрессии (1931-45) и был тронут храбростью солдат.

В праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в центре Пекина на площади Тяньаньмэнь приняли участие порядка 70 тыс. человек. В рамках мероприятий прошло торжественное поднятие госфлага с сотней выстрелов из артиллерийских оружий и авиапарадом. На празднике присутствовало высшее руководство страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. (Газета.Ру)