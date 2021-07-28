28 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с председателем Национального Собрания Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером, находящимся в нашей стране с официальным визитом.

Как сообщили МИД, председатель Национального Собрания поздравил Азербайджан с освобождением его территорий и подчеркнул, что пакистанский народ отмечает эту победу вместе с азербайджанским народом. Он отметил, что Пакистан всегда поддерживает позицию Азербайджана, основанную на международном праве, территориальную целостность Азербайджана. Асад Кайсер выразил удовлетворение от участия в первой трехсторонней встрече между председателями парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил председателя Национального Собрания Пакистана за теплые поздравления. Он подчеркнул, что встречи в трехстороннем формате вносят серьезный вклад в развитие отношений между братскими странами.

Стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в сферах. На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности, изменения климата.