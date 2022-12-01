Необходимо поощрять и поддерживать активизировавшиеся в последние месяцы диалог и контакты между властями Азербайджана и проживающими в Карабахском регионе Азербайджана этническими армянами.

Об этом, как сообщает пресс-служба МИД, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ в Польше.

«Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения, проживающих на постконфликтных территориях, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя равные со всеми остальными гражданами Азербайджана права и свободы. Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает прочную правовую основу в этом отношении. Необходимо поощрять и поддерживать активизировавшиеся в последние месяцы диалог и контакты между властями Азербайджана и местными этническими армянами», — сказал Джейхун Байрамов.