Двух грузинских дзюдоистов – Важу Маргвелашвили и Лашу Шавдатуашвили – лишили олимпийских аккредитаций и отправили домой из-за нарушения коронавирусных ограничений. Сообщение об этом распространило агентство Kyodonews.

Олимпийский турнир по дзюдо уже завершился, а Маргвелашвили и Шавдатуашвили стали серебряными призерами Игр в весовых категориях до 66 и 73 кг соответственно. (sputnik-georgia.ru)

Причиной столь радикального решения оргкомитета Игр в Токио стало то, что оба спортсмена самовольно покинули расположение олимпийской деревни, что запрещено делать протоколом, и отправились осматривать достопримечательности Токио.