Движение ас-Садра выступило с призывом провести акцию протеста

Политическое движение, во главе которого стоит один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр, призвало к проведению новой широкомасштабной акции протеста против американского присутствия в Ираке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал As Sumaria.

Как указывает телеканал, движение ас-Садра выступило с призывом к своим сторонникам провести вечером в воскресенье «акцию протеста против американского посольства [в Ираке] и всех противников лидера шиитского движения [ас-Садра]». Указывается, что центрами протестных действий должны стать места, где будут проводиться вечерние воскресные молитвы, «в столице страны и иракских провинциях».

В пятницу в Багдаде и других городах прошел «марш миллионов» с требованием вывода американских войск из Ирака. Ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство Ирака для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы. Он сообщил, что шиитские ополченцы из формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» временно остановят все вооруженные вылазки против американских баз в Ираке. В противном случае, предупредил имам, США станут для иракских шиитов «враждебным государством».

Акции против военного присутствия США носили в целом мирный характер, никаких крупных инцидентов зафиксировано не было. Однако, по имеющимся данным, в ходе манифестаций в центре Багдада погибли шесть человек и более 50 пострадали.(ТАСС)