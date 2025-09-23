Аэропорты «Каструп» в Копенгагене и «Гардермуэн» в Осло, два самых загруженных в Скандинавии, были закрыты на несколько часов после того, как в понедельник вечером в их воздушном пространстве были замечены дроны, в результате чего десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении из-за перенаправления рейсов.

«Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор, — заявил во вторник журналистам начальник датской полиции Йенс Йесперсен. — Это человек, который имеет возможности, желание и инструменты, чтобы продемонстрировать это». Йесперсен считает, что пока слишком рано говорить о том, связаны ли между собой инциденты в Дании и Норвегии.

Датская полиция отказалась комментировать пост президента Украины Владимира Зеленского в X, в котором он написал, не приведя доказательств, что за нарушением воздушного пространства Дании стоит Россия.

«Я не могу ничего сказать по этому поводу. Не потому, что не хочу, а потому, что просто не знаю», — сказал Йесперсен.

Йесперсен сказал, что дроны в Дании прилетели с нескольких разных направлений, включая и выключая позиционные огни, а через несколько часов исчезли. Полиция расследует несколько гипотез о происхождении дронов, в том числе о том, что они могли быть запущены с кораблей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос, может ли этот инцидент быть связан с Россией, сказала: «Я не могу исключить, что это Россия. Мы видели дроны над Польшей, которые не должны были там находиться. Мы видели активность в Румынии. Мы видели нарушения воздушного пространства Эстонии. Мы видели хакерские атаки на европейские аэропорты в минувшие выходные. Теперь дроны появились в Дании, и, похоже, они были также в Осло и Норвегии. Поэтому я могу только сказать, что, на мой взгляд, это серьезное нападение на критически важную датскую инфраструктуру».

По ее словам, целью могло быть «создание беспорядков и беспокойства, прощупать, как далеко можно зайти, и проверить пределы возможного».

В Кремле эти заявления назвали голословными.

«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правительство Норвегии заявило, что Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в 2025 году — в апреле, июле и августе — добавив, что неясно, было ли это преднамеренным действием или результатом навигационных ошибок.