«Доска позора», реклама на ТВ и выборы в ММ

17 ноября ЦИК Азербайджана официально даст разрешение на предвыборную кампанию кандидатов в парламент Азербайджана. Все это время, кандидаты активно занимались сбором подписей, на это был выделен всего 21 день. Но раз уж речь идет о досрочных парламентских выборах, то и сжатые сроки вполне вписываются в логику происходящего.

Парламентские выборы 2020 года имеют отличительную черту, в сравнении со всеми остальными, которые проводились до этого. Нужно отметить, что в свете проводимых реформ в Азербайджане, определенная часть населения, а особенно молодежь, воодушевившись, ринулась подавать свои кандидатуры. Причем обоснованно или необоснованно, не имеет никакого значения, главное, что многие видят себя в депутатских креслах.

Политические партии, кроме Национального Совета демократических сил, тоже активно принимают участие в выборах. И, соответственно, можно сказать, что в отдельных избирательных округах сформировались «группы смерти», где фавориты «политические тяжеловесы». То есть интрига выборов уже есть, что является положительным аспектом выборов как для демократической процедуры.

В таких условиях, для правительства и ЦИК важно, чтобы выборы были прозрачными и все политические силы признали их итоги, в противном случае положительные эмоции и надежда на реальные выборы быстро приведут к разочарованию и гневу участников выборов. А это не есть хорошо, так как потенциальные союзники правительства, которые решили, что могут быть полезны этому государству, будут обмануты. То есть разочарование и риски, которые из него вытекают, это то, что правительство и ЦИК должны учитывать при принятии важных решений по этим выборам.

Все вышесказанное связано с поствыборным периодом, а пока стоит разобраться с тем, что происходит сегодня: как отмечают независимые кандидаты, многие не хотят выпячивать свои имена, дабы не столкнуться с очередными проблемами.

Начнем с агитации кандидатов. В любой стране мира, где бы я ни был, в период парламентских или президентских выборов, по всему городу на платных рекламных щитах, видел кандидатов тех округов, из которых они баллотируются. Но в Азербайджане ЦИК запрещает кандидатам в своих округах ставить свои баннеры на рекламных щитах. В противном случае ЦИК ликвидирует кандидатское право. Плакаты могут висеть только в тех местах, которые выделены ЦИК, а это по всему округу в 4-5 местах и похожи больше на «доску позора», чем на агитационный баннер. Поделиться небольшим плакатом может только какой-то из экономических объектов этого округа.

Другой вопрос предвыборная агитация на телевидении, где цена 1 секунды установлена в размере 65 манат, за минуту кандидат должен заплатить 3900 манат. И это в стране, где средняя зарплата примерно равна 500 манатам. Понять логику решения ЦИК в современном мире с современными технологиями сложно. Видимо, там еще не совсем поняли, что есть такое понятие как социальные сети, где можно находиться в эфире круглые сутки. Есть огромное количество Youtube каналов, которые готовы транслировать тех или иных кандидатов.

Оплошности ЦИК и небрежный подход к выборам можно понять. «Но как быть тогда с административным участием на выборах. В какую категорию вписать административную поддержку на уровне Исполнительной власти какому-то кандидату? Причем стоит подчеркнуть, что эта поддержка не кандидата от правящей партии, а независимого кандидата. Как быть с этим фактом?», — рассказывает один из независимых кандидатов.

К примеру, как рассказали # подобная ситуация сложилась в 35 округе, где административная помощь оказывается Гудрату Гасангулиеву, который никаких усилий для сбора подписей не предпринимал. Никто из данного округа лично не виделся со своим кандидатом и понятия не имеет, что он как кандидат предлагает своим избирателям.

Как отмечает ряд независимых кандидатов, в современных политических реалиях Азербайджана практически невозможно найти бизнесменов или финансистов для того, чтобы оплатить предвыборную кампанию, что осложняет работу кандидатов. «В Азербайджане еще не сформировалась политическая культура лоббирования тех или иных интересов в парламенте. Все финансисты отмечают, что они в политику не лезут», — отмечает кандидат.

Государство намеренно либо наоборот, повысило ожидания общества от предстоящих парламентских выборов в Азербайджане. В случае разочарования, наступят полный штиль и оглушительная тишина, к которой начнут прислушиваться, как огромное количество политически активной молодежи, которая поверила и идет на выборы, так и огромное количество чиновников с приличным капиталом оставшихся не у дел. И в случае синхронизации активных людей, подавших кандидатуры, с недовольными, которые боятся потерять свой капитал могут возникнуть проблемы. Поэтому выборы 9 февраля и их итоги будут достаточно сенситивными, чтобы определять политическую атмосферу страны на перспективу.