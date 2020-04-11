Дортмундская «Боруссия» интересуется Эммануэлем Бонавентуре

В текущем сезоне Про-Лиги нигериец сыграл 20 матчей, в которых отличился 5 голами. В Лиге Чемпионов в 10-ти играх Деннис забил 3 мяча (из которых 2 — в ворота «Реала») и отдал 1 голевую передачу. Портал WhoScored дает игре Бонавентуре оценку 7,08.