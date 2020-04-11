Дортмундская «Боруссия» интересуется Эммануэлем Бонавентуре

22-летний нападающий «Брюгге» и национальной сборной Нигерии Эммануэль Бонавентуре Деннис может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Игроком интересуется дортмундская «Боруссия». Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 13,5 миллионов евро, сообщает Регнум.

В текущем сезоне Про-Лиги нигериец сыграл 20 матчей, в которых отличился 5 голами. В Лиге Чемпионов в 10-ти играх Деннис забил 3 мяча (из которых 2 — в ворота «Реала») и отдал 1 голевую передачу. Портал WhoScored дает игре Бонавентуре оценку 7,08.

 

| 2020-04-11T02:43:41+00:00 11 апреля 2020, 09:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss