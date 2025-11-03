Водителям и пешеходам следует проявлять повышенную бдительность на фоне наблюдающейся на территории Азербайджана дождливой и туманной погоды.

Об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что в условиях непогоды увеличивается риск аварий на дорогах.

«Скользкое из-за дождя дорожное покрытие, а также ограниченная видимость требуют от водителей повышенной бдительности и ответственности. В условиях непогоды необходимо снижать скорость, придерживаться безопасной дистанции и следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов,», — отметили в дорожной полиции.

Также указывается на дополнительные риски для пешеходов в условиях неблагоприятной погоды.

Главное управление государственной дорожной полиции настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила безопасности, быть внимательными и внимательными на дороге.