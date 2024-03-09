Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило участников дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой в выходные.

Как сообщили # в управлении, туманная или дождливая погода ограничивает дальность видимости, что увеличивает риск ДТП.

«Учитывая, что в выходные дни интенсивность движения на автомагистралях будет выше, рекомендуем участникам дорожного движения быть более внимательными, соблюдать скоростной режим, воздержаться от использования неисправных транспортных средств, строго соблюдать правила безопасности при остановках, стоянках, парковках, а также при обгоне и маневрировании», – говорится в сообщении.