По информации, предоставленной операционной компанией Baku City Circuit (BСС), в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формула-1», который пройдет 28-30 апреля, проводятся строительно-монтажные работы на дорогах, по которым проходит трасса гонки.

Как сообщили АПА в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД, с сегодняшней ночи будут закрыты дороги, по которым проходит трасса «Формулы-1».

Водителям сообщают, что в связи с установкой бетонных блоков вдоль проспекта Нефтяников, сегодня с 22:00 пересечение проспекта Азадлыг и проспекта Нефтяников будет закрыто для транспортного движения.

Главное управление ГДП выражает признательность участникам движения за понимание относительно проведения строительно-монтажных работ на дорогах в рамках подготовки к международному мероприятию.