Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку распространило информацию о том, что минувшей ночью 7 автомобилей попали в аварию.

Главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли сообщил, что во время аварии один человек получил травмы:

«Инцидент произошел в результате автохулиганства. Один из участников движения, находившийся в момент происшествия в транспортном средстве, получил травму колена. Был проведен осмотр территории, собранные материалы переданы в Цправление полиции Насиминского района для проведения предварительного расследования. После расследования будет дана правовая оценка инциденту».

ДТП произошло на улице Гусейнбалы Алиева.

Водитель автомобиля Hyundai, инициировал гонки с автомобилем Toyota. Разогнавшись на встречной полосе, Hyundai врезался в автомобили Renault и Mercedes.

Toyota врезалась в стоящие на обочине автомобили Toyota Prado, Hyundai и KIA. В результате ДТП 7 транспортных средств получили серьезные повреждения.

В результате аварии пассажир Renault получил травмы.(АПА)