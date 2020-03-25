Дорожная полиция: Нарушители карантина будут привлечены к ответственности

Главное Управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения.

В обращении говорится, что несмотря на то, что в стране уже второй день действует режим карантина, на автомобильных дорогах республики, в частности в южном направлении, все еще наблюдается высокая плотность транспорта. Также до 2000 водителей, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте, и Абшеронском районе, пытались уехать в районы, а до 1200 водителей – приехать в столицу, что говорит о том, что некоторые граждане не осознают серьезности режима карантина.

Несмотря на профилактические беседы с водителями и пассажирами, возвращенные лица вновь пытаются пересечь посты и, приводя необоснованные оправдания, приводят к появлению заторов на постах, препятствуя движению других пропущенных транспортных средств.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь просит участников дорожного движения следовать принятым правилам. В противном случае водители и пассажиры, нарушившие карантинный режим, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.(report)

| 2020-03-25T19:32:49+00:00 25 марта 2020, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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