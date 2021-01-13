До начала апреля решится судьба очень проблемных банков — Гасанов

Новый финансовый год начался с двух наиболее обсуждаемых событий. Во-первых, Центробанк АР начал выпуск обновленных денежных знаков достоинством 1,5 и 50 манатов, а во-вторых, с 1 января истекли сроки рекомендации ЦБА банкам не начислять пени по проблемным долгам и не считать их таковыми.

Своим взглядом на происходящее с # поделился банковский юрист и финансист Акрам Гасанов:

— Новый год начался с объявленного Центробанком выпуска обновленных денежных знаков номиналом 1,5, и 50 манатов. На купюрах несколько поменяется дизайн и остается ничего не значащая подпись главы ЦБА Эльмана Рустамова, а также совершенно противозаконный знак авторского права. Роспись главы государства либо же главы Центробанка имела значение примерно 70 лет назад, поскольку означала, что денежная купюра будет обмениваться на золото. Это было обязательство, которого уже нет. Начиная с 70-х годов прошлого века, упомянутого обязательства у центробанков нет нигде в мире.

Потому на некоторых купюрах все еще сохраняются подписи, но это старые дензнаки, имеющие такие традиции. Наша валюта выпускается, когда таковой системы уже нет. Т.е., подпись Рустамова ничего не значит. Никакого обязательства не предполагает, а потому совершенно непонятно ее наличие. Касательно же знака авторского права, представляющего собой латинскую литеру C в окружности, то в действующем законе об авторском праве конкретно сказано, что денежные знаки не могут быть объектами авторского права. По этой причине авторское право на национальных денежных купюрах противозаконно.

— С начала нового года истекли сроки рекомендации Центробанка не начислять пени за просроченные выплаты по кредитам. Стоит ли ожидать, что это руководство главного банка продлят?

— Центробанк почему-то начал год с не совсем актуальной темы – денежных знаков. Хотя самое наболевшее – это, конечно же, проблемные кредиты на фоне пандемии. Мы помним, что в апреле минувшего года Центробанк порекомендовал банкам не считать опоздания по кредитам, не начислять за это штрафы и пени и не портить кредитную историю клиентов. Эту рекомендацию в сентябре регулятор продлил до начала текущего года. Однако в новом году такой инициативы от ЦБА не последовало, хотя прошлой осенью это было сделано ровно 30 сентября, поскольку 1 октября истекал срок рекомендации. Тогда решение последовало без промедлений, чтобы не возникало вопросов.

Судя по всему, на этот раз Центробанк не собирается продлевать свою рекомендацию в новом году, а значит, уступок для заемщиков больше нет. Понятно, что многие банки все равно этой рекомендации не следовали, писали клиентам, но все-таки активных действий не совершали и в суды не подавали. Они просто звонили клиентам, пытались на них надавить. Но самое главное, банки не указывали эти промедления в своих отчетах как проблемные кредиты, а значит, не создавали по ним резервов. У них не возникало проблем с капитализацией.

— Сейчас же получается, что будут начисляться штрафы заемщикам, портиться кредитная история, начнутся новые судебные процессы, на заемщиков будет оказываться давление?

— Да. Одновременно у банков вырастет официальный показатель проблемных кредитов, а значит, они будут вынуждены создавать дополнительные резервы, непонятно за счет чего, а значит, снова актуализируется требование Центробанка к этим банкам в плане капитализации. А если вспомнить, что 5 апреля истекает срок действия закона «О полном страховании вкладов», Центробанк, скорее всего, судьбу банков с высоким уровнем портфеля проблемных кредитов, решит до этого числа.

Видимо, не продлив эту рекомендацию, Центробанк де-факто требует теперь у банков проблемные кредиты признать и по итогам года представить реальную картину. А значит, до 5 апреля решится судьба очень проблемных банков. Параллельно надо отметить, что новая волна проблемных кредитов может окончательно добить рынок недвижимости. Во всяком случае, там в скором времени ожидается существенное удешевление. Поскольку уже в ближайшие годы на аукционах будут проданы тысячи объектов, заложенных в банках – те, что за все эти годы были и по новым проблемным долгам. Т.е. иного пути, как продать все это и что-то банкам извлечь, уже нет.

— Значит ли это, что проблемные долги приведут к обвалу цен на рынке недвижимости?

— Цены на недвижимость резко упадут, поскольку предложение на рынке недвижимости сильно повысится в условиях низкого спроса. Тем более, что многие желающие купить недвижимость, продолжат, скорее всего, тактику выжидания. Будут ждать, когда цены окончательно рухнут. С этой точки зрения, следует ожидать снижения строительной активности в столице. Но в этом есть и положительная сторона, поскольку нужно свой строительный потенциал больше направлять сейчас на освобождённые от оккупации территории.

Ну и на фоне всего этого пессимизма, очень надеюсь, что актуализируется вопрос обновления закона «О несостоятельности и банкротстве». И самое главное, этот закон будет реально действовать, в том числе, наконец-то, будет признана возможность за физическими лицами признания их банкротства. В конце концов, должны быть какие-то полезные новшества. Нужный гражданам и экономике институт несостоятельности и банкротства, к сожалению, в нашей стране не работает, хотя сейчас он очень нужен. А нововведения происходят по таким незначительным вопросам, как дизайн национальной валюты.