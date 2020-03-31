Для лечения коронавируса в США одобрили применение гидроксихлорохина

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает The Washington Post.

«Разумно полагать, что хлорохин фосфат и гидроксихлорохин сульфат могут быть эффективными при лечении COVID-19», — заявил главный научный сотрудник FDA Дениз Хинтон.

Издание уточняет, что лекарства не прошли достаточного количества испытаний, а эксперты предупреждают о множественных побочных эффектах. В частности, по мнению специалистов, летальные исходы грозят людям с заболеваниями сердца, а также принимающим антидепрессанты, которые влияют на сердечный ритм.

Кроме того, длительное применение препаратов может привести к ретинопатии — потери зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки глаза. (iz.ru)