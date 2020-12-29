«Диванные критики». Вред и польза

Свобода прессы – достижение, завоеванное в баталиях, в некоторой степени, схожих с реальными боями. Одним из первых зафиксированных текстов, где упоминается право на свободу слова является Декларация о независимости США 1776 года. Свобода слова, как неотъемлемое право человека. Журналисты и сегодня находятся на передовой информационного фронта; отклик от информации можно иногда сравнить со взрывом снаряда, либо мины. В случае, если журналист профессионален, то он многократно проверит то, о чем пишет и постарается не бросаться словами, а придерживаться фактов, позволяя себе лишь комментарии. Безусловно, комментарий комментарию рознь. Один и тот же факт возможно преподнести противоположным образом. К примеру, санкции, которым подвергается та или иная страна представить, как манну небесную, стимулирующую фантастическим образом развитие местного производителя. Определенная доля истины в таком подходе есть. Но только лишь доля.

С развитием соцсетей у громадной массы людей появилась возможность: во-первых, непрерывно транслировать в сеть все, что им кажется интересным, в том числе и, не всегда проверенную и даже конфиденциальную информацию. Мы наблюдали подобные случаи во время недавней второй Карабахской войны. Некоторые из молодых неопытных солдат в своем стремлении порадовать близких, родных, всех сородичей успехами на фронте выставляли фотографии с подписями с фронта, с места боев. И такое их поведение, в определенных случаях стало причиной гибели бойцов. Об этом не раз говорили в официальных кругах и призывали граждан быть ответственными. Невозможно не согласиться с подобными призывами.

А во-вторых, для получения одобрения (лайков), очень часто совершенно незнакомых людей, прибегают к разным приемам, в том числе и беспрерывной критике всего, что происходит, начиная от работы муниципальных служб (критиковать их можно беспрерывно и все равно будет мало), до болезненной сегодня темы российских миротворцев и «арцахских деятелей» в Ханкенди. Активных критиков в соцсетях стали называть «диванными критиками». Вполне логично. Человек, сидя дома, не особо страдая от лишений, холода, голода, имея доступ к интернету, начинает писать страстные послания, обличая недостатки системы, поведение чиновников, неправильное ведение международной и внутренней политики и т.д. У тех, кого он обличает, а также людей, реально смотрящих на мир, возникает раздражение и желание указать «диванным критикам» их место, вернуть с высот идеальных воззрений на грешную реальную землю. «Диванного критика» воспринимают, как назойливую муху, от которой хочется, в лучшем случае, отмахнуться. Конечно, такого рода критик не владеет всей полнотой информации, он видит лишь верхушку айсберга и не может, по этой причине, сделать правильный вывод.

Подобное поведение, желание сообщить миру о сенсации, а также что-либо покритиковать свойственно и профессиональным журналистам, на этом и базируется пресса. Современная пресса, завоевавшая право говорить то, что считает нужным, обходясь зачастую без цензуры, может шокировать, обижать и даже оскорблять людей. Публикация карикатур на мусульманского пророка Мохаммеда французской газетой «Charlie hebdo» вызвала реакцию людей в разных странах, сравнимую с довольно сильным землетрясением. Во французской «Декларации о правах человека и французского гражданина» от 1789 года, появившейся вслед за американской, одним из основополагающих прав, является свобода выражения. Уже позже в 1881 году внесли поправки, уточнили в соответствующих статьях закона, что свобода выражения имеет определенные ограничения. Диффамация (клевета), разглашение личной жизни и дискриминация наказуемы в рамках гражданского и уголовного Кодекса. То есть хорошо известная максима «свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого» нашла свое отражение в законе. В случае с газетой «Charlie hebdo» при желании, соответствующие органы могли привлечь редакцию к ответственности за «подстрекательство к ненависти на религиозной основе» (дискриминация). Но этого, как мы знаем, не произошло. Почему? Вопрос к французской Фемиде. Впрочем, журнал изначально был задуман, как эпатажное издание; там появлялись карикатуры не только на Мохаммеда, но и на Христа. Другое дело реакция людей. Граждане стран, где критика, ирония, сарказм являются привычным делом, в некоторой степени защищены броней нигилизма и не так эмоционально реагируют на печатное слово. По этой причине желтая пресса, как правило, не воспринимается серьезно. Но для других стран, и, в частности, мусульманских, где «свобода выражения» — не столь привычное явление, такая публикация вызвала бурную реакцию.

Еще о «диванных критиках». Социальные сети — относительно свободное, еще незарегламентированное пространство. «Каждый пишет как он слышит, как он дышит, так и пишет» пел Окуджава, согласимся с ним. И то, что мы читаем на страницах соцсетей — отражение нашей действительности. Зеркало социума. Несмотря на относительную свободу в сетях, резонанс от бурной деятельности пользователей соцсетей, от тех же «диванных критиков» очевиден. Как позитивный, так и негативный. Факты, замалчиваемые официальной прессой, открыто обсуждаются в сети. Иногда их рассматривают почти под лупой. Настроение общества не нужно выяснять с помощью социальных опросов, или, как красочно описано в сказках «Тысячи и одной ночи» походами в народ. Харун ар Рашид, он же Гарун аль Рашид интересовался жизнью своих подданных, бродя вечерами по улицам Багдада в сопровождении верного Джафара. Наблюдая реакцию официальных органов на нарушение карантина, отмечу незадачливую директрису, пожелавшую в условиях пандемии отпраздновать знаменательное для нее событие, свой день рождения и вслед за этим ярким праздником, уволенную. Не исключаю, что деятельности столь важной в условиях пандемии специальной структуры Təbib, подвергающейся беспрерывной критике со стороны граждан, будет дана оценка. Недавно и депутат Милли меджлиса Гудрат Гасангулиев высказался совершенно определенно на заседании парламента от 25 декабря: «Была создана структура под названием TƏBİB, но в итоге люди стали ненавидеть ее. Думаю, эту структуру следует упразднить», — сказал депутат.

«Диванные критики» — явление любого социума. Человеку свойственно высказывать свое мнение. Негативная сторона от деятельности «диванных критиков» уменьшится, если официальная пресса станет более открытой и информативной. А вот позитивную стоит эффективно использовать и дальше. Реагировать на информацию, скрываемую от властей. Будем терпимы к другим и к себе, тем более, что каждый из нас в той или иной степени является критиком; рефлексирующий человек становится критиком по определению.