Дети представили в Баку спектакль «Насими»

На сцене Союза театральных деятелей Азербайджана состоялась премьера спектакля «Насими» Детского Театра-Студии «Гюнай» Бакинского Детского Театра, сообщает #.

Первый показ спектакля прошёл на Международном фестивале-конкурсе «Золото Нации» в Москве в декабре 2019 года, где спектакль был высоко оценён театральными деятелями России и удостоен звания лауреата 1 степени.

На этом конкурсе юные артисты театра «Гюнай» завоевали также звание лауреата 1 степени за спектакль «Золотой Ключик» и множество наград различных степеней в сольных и групповых номинациях: и в вокальных,и в жанре «Художественное слово», и в инструментальном жанре,и в хореографическом жанре. В общей сложности театр «Гюнай» завоевал на этом фестивале 20 дипломов лауреатов.

Главные роли исполнили: Насими — Муршудова Лейла, Фатьма — Аксенова Олеся, Тимур — Ярмамедов Тамерлан.

Перед началом спектаклем со вступительным словом выступили председатель Россотрудничества в Азербайджане, советник посольства России Валентин Денисов, доктор филологических наук, профессор, проректор Бакинского Славянского университета Рафик Новрузов, засуженный деятель культуры, доктор философии по искусству Рафик Кашанлы.