Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана посетили в Ереване Голубую мечеть.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

«Мы побывали в Голубой мечети. Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване памятник Азербайджана. Несмотря на надписи на стенах, относящиеся к другому государству, стены, архитектура, дух мечети — наши. Надеемся, что в этой мечети настоящие хозяева вскоре смогут совершать свои молитвы. Ведь молитвы азербайджанцев всегда с добрыми намерениями, и они бывают услышаны», — отметил председатель комитета.