Демагоги южного города: история взлетов и падений

Жизнь в одном южном городе мало отличалась от жизни в любом ином городе, рожденном фантазией писателя, журналиста или простого обывателя. В чем-то он походил, к примеру, на гоголевский уездный город N, а в чем-то смахивал на ильфо-петровский Колоколамск. А еще в южном городе было немало того, что делало его схожим с местами пребывания гашековского бравого солдата Швейка.

К примеру, в южном городе, также как в произведении чешского писателя-сатирика, в сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. На том, впрочем, привлекательность южного города не заканчивалась. Тут традиционно была высока концентрация ярких и колоритных персон, любящих использовать набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках.

Проще говоря, южный город был богат демагогами. Причем, немалая их часть имела очень большие амбиции. Они решили не довольствоваться кухней своей квартиры, беседкой во дворе или иных мест скопления потенциальных слушателей. Эти южногородцы пошли в большую политику и создали, страшно даже сказать, партии! Всего каких-то три десятка лет назад о таком в южном городе и подумать было боязно. Тогда существовала всего одна — ум, честь, совесть нашей эпохи. Теперь же, таковых было разрешено иметь много.

Регистрация партии была делом плевым. Почти таким же, как покупка чего-то интересующего вас в интернете. Посидел, подумал, примерил на себя мысленно — и все! Да чего там говорить- порой даже не сами формальные лидеры южногородских партий их открывали. Бывали случаи, когда партии для особо прытких и голосистых, в слитном, а не в раздельном звучании этого слова, открывались лучшими людьми города. И оплачивались они, соответственно, ими же.

Главной целью данной коммерческой операции было создание видимости бурной политической жизни в южном городе. Демагогам по вызову поручалось устраивать широкие дискуссии по узкому кругу вопросов, регулярно выявлять «пятую колонну», придавать первостепенное значение третьестепенным задачам. А также — не видеть того, что бросается в глаза, при этом прозревая в случаях, когда что-то увидеть было практически невозможно.

Передовикам производства политической иллюзии дарили депутатские мандаты. Чтобы там, в стенах законодательного органа южного города, они делали ровно все тоже самое, что раньше, но за более пухлый конверт. Демагоги с партией были рады стараться. Их успех вызывал зависть у других демагогов, которые также имели партии, но не имели мандата. Уподобляясь одному известному историческому персонажу, они периодически причитали. Мол, какой артист погибает!

И констатировали, что без паблисити нет просперити. Стало быть, век многих южногородских партий к грусти их не нашедших спонсора основателей, оказывался донельзя короток. Не так короток, как англо-занзибарская война 1896 года, длившаяся 38 минут, но все равно обидно. Это сколько же пламенных речей на тему важности углубления и расширения с последующим выявлением и разоблачением так и не было произнесено! Это скольких размахиваний кулаком в адрес кого-то неведомого не увидели южногородцы!

И, что особо возмутительно, местный Минюст имел наглость возмущаться тем, что в данном ведомстве именовали «бездеятельностью некоторых партий». А кто не пьет? Нет, вы позвольте! Словно в Минюсте не знают про то, где стоит искать бесплатный сыр. Словно там не понимают, что демагоги — люди тонкой душевной конституции, что к ним нужен особый подход, большое внимание и, простите за пошлость, обильное финансирование. А его нет! В итоге, исчезает стимул!

И при таком раскладе, южногородцы вынуждены были наблюдать рост числа безработных среди беззаботных и не профинансированных демагогов. Которые раньше шли к своим слушателям, как в дом родной, а теперь идут к ним, как на Голгофу. И такого безобразия, нужно признать, не было не в гоголевском уездном городе N, не в ильфо-петровском Колоколамске. Южный город действительно не имел аналогов в мире. Даже, если это мир иллюзий и фантазий.

Акпер Гасанов