Как уже сообщалось, 25 марта в столице Бельгии – Брюсселе прошел массовый митинг под девизом «Свобода, справедливость и национальное правительство» с участием тюрков Южного Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники митинга озвучили итоговое заявление и требования шествия.

До сведения свободной международной общественности было доведено, что шовинистские и фашистские правительства, управляющие Ираном около ста лет, проводили жесткую политику колониализма и эксплуатации против неперсидских национальностей. На протяжении этих лет подвергали разграблению исторические богатства, цивилизации, экономику, природу, политические права, одним словом, все, что принадлежало угнетенным народам в Иране, все движения за права и справедливость сталкивались с жестокими репрессиями.

Было подчеркнуто, что режим Пехлеви оказывал тяжелейшее давление на порабощенные народы, особенно на азербайджанских тюрков и другие тюркские народности Ирана, и даже дошел до системного уничтожения исторических памятников Азербайджана. С надеждой на обретение свободы и справедливости азербайджанские тюрки сыграли важную роль в свержении режима Пехлеви, однако, к сожалению, во время режима Исламской Республики ничего не изменилось, и даже к национальному фашизму добавился расовый фашизм.

Азербайджанские тюрки, ведущие продолжительную борьбу за свои права со времени Исламской революции, сказали «Нет!» системе Вилаят-и-Фагих в революции 1979 года, и хотя в Конституции были выдвинуты требования о претворении в жизнь прогрессивного закона о провинциях и областях, ответом режима были только пули и репрессии.

Было отмечено, что в настоящее время режим Исламской Республики переживает кризис, и народы, проживающие в различных регионах Ирана, сталкивающиеся с различными трудностями, уже несколько месяцев как выступают против режима. В протестах последних месяцев азербайджанские тюрки и другие тюркские образования, гашгайские тюрки пожертвовали сотнями своих сыновей в борьбе против этого преступного режима от Тегерана до Газвина, Зенджана и Тебриза.

Сегодня все угнетенные народы в Иране намерены восстановить свои нарушенные права в рамках общечеловеческих прав и законов, продолжить суверенную и национальную жизнь в условиях свободы и справедливости, и испытывают невероятные трудности на этом пути.

Сегодня не без причины мир пристально наблюдает за народами Ирана, международное сообщество с восхищением воспринимает и высоко оценивает их борьбу. Хотя и в этой революции немало дискриминации и двойных стандартов. В частности, риторика персоязычных СМИ за границей, монополизированных реакционным течением, в том числе против тюркского народа Южного Азербайджана, следует политике, не сильно отличающейся от политики режимных СМИ, бойкотирующих их борьбу и вводящей цензуру. В последние месяцы единственным государственным деятелем, поддержавшим протест против мучений народа Южного Азербайджана на международной арене, в том числе в рамках Организации тюркских государств, был Президент Ильхам Алиев. Отсюда мы выражаем глубокую признательность Президенту и просим уважаемого Президента продолжать поддерживать на международной арене наши права.

Сегодня мы собрались здесь для поддержки молодежи, отстаивающей свои права с риском для жизни на улицах городов Южного Азербайджана под лозунгом «Свобода, справедливость, национальное правительство». Несмотря на то, что у угнетенных народов Ирана есть ряд общих целей и требований, у каждого народа – свои требования. Главные требования тюрков Южного Азербайджана:

— мы требуем от стран всего мира отказать в легитимности режиму Исламской Республики Иран, разорвать политические и экономические связи с режимом Исламской Республики Иран;

— мы осуждаем стремление шовинистического режима Ирана со средневековым мышлением к овладению ядерным оружием массового поражения, считаем это потенциальной угрозой для существования народов, проживающих в Иране, а также соседних стран и всего демократического мира. Поэтому мы требуем от государств мира отказаться от соглашательной политики в отношении иранского режима и принять серьезные превентивные меры;

— иранский режим арестовал тысячи невинных людей во время мирных протестов в стране. В отношении участников акции были применены жестокие репрессии. Мы требуем от международной общественности и правозащитных организаций оказать давление на иранский режим с целью освобождения заключенных в Иране и предпринять необходимые шаги в этом направлении;

— иранский режим постоянно совершает террористические акты в соседних странах, похищает людей и совершает террористические акты против иностранных граждан внутри страны. Вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране — один из последних примеров этого. Мы требуем от стран всего мира серьезно отнестись к этому вопросу и внести главное военное и экономическое подразделение иранского режима – СЕПАХ в список террористических организаций. Отметим, что иранский Корпус Стражей Исламской революции – Сепах несет основную ответственность за распространение терроризма на Ближнем Востоке и даже в мире;

— мы осуждаем агрессивную риторику и угрозы иранского режима в отношении Азербайджанской Республики и заявляем, что мы изо всех сил поддерживаем Азербайджанскую Республику;

— мы осуждаем поддержку иранским режимом войны официальной Москвы против Украины и военную помощь России и поддерживаем территориальную целостность Украины;

-иранский режим сознательно совершает самые жестокие и зверские преступления против женщин и девушек, организуя против них химические атаки. Мы хотим, чтобы свободный мир не остался равнодушным к этому средневековому зверству и поднял голос протеста против иранского режима;

-мы хотим, чтобы страны мира признали плюрализм и многонациональность иранского общества и приняли во внимание этот вопрос в отношениях с гражданами Ирана. Поскольку Иран является многонациональной и многокультурной страной, мы требуем, чтобы языки всех наций были официальными. Мы против идеологии «Одна нация, один язык, одна родина»;

-мы осуждаем продолжение иранским режимом политики колонизации в направлении ассимиляции неперсидских народов и, в частности, азербайджанских, гашгайских, туркменских, хорасанских и других тюрков;

-у народов, подвергшихся колонизации в Иране, есть требования к самоопределению в рамках международного права. Лозунг «Свобода, Справедливость, Национальное правительство» сегодня наиболее часто звучит в Южном Азербайджане, у гашгайцев, туркменов и, по сути, подводит итог нашим требованиям. Мы хотим, чтобы свободолюбивые люди мира поддержали нашу борьбу за достижение законных требований нас, тюрков;

-иранский режим — убийца природы и окружающей среды. Этот режим уничтожил природу и окружающую среду во всем Иране. Умышленное осушение озера Урмия стало крупномасштабной экологической катастрофой в Южном Азербайджане, которая угрожает жизни десятков миллионов людей и наносит серьезный ущерб всем живым существам и экологии вокруг него. Мы хотим, чтобы международное сообщество, пока не поздно, оказало давление на иранский режим, чтобы спасти озеро Урмия;

-в ходе последних протестов в Южном Азербайджане и других тюркских регионах Ирана, особенно среди гашгайских тюрков, многие наши молодые люди стали шехидами, сотни людей ранены, тысячи наших соотечественников были незаконно арестованы. Эти факты не были широко освещены в СМИ, спонсируемыми внутренними и внешними иранскими оппозиционными силами. Мы резко осуждаем такую дискриминационную политику в отношении азербайджанских и других тюрков, проживающих в Иране.

Да здравствует свобода и справедливость!

Да будет уничтожена Исламская Республика Иран со средневековым мышлением!