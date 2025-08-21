Компания Delta Telekom, являющаяся одним из основных магистральных (backbone) операторов, обеспечивающих интернет-трафик в Азербайджане, подверглась масштабной DDoS-атаке.
Об этом сообщает Министерство цифрового развития и транспорта.
Это и послужило причиной перебоев в интернет-подключении пользователей по стране.
«В рамках плана обеспечения непрерывности интернет-услуг в стране провайдеры были оперативно перенаправлены на сети альтернативных магистральных операторов. В короткие сроки доступ пользователей к интернету был восстановлен», — сообщили в ведомстве.
В Министерстве также подчеркнули, что благодаря принятым мерам кибератака на Delta Telekom была успешно отражена в кратчайшие сроки. Сервисы полностью восстановлены и функционируют в штатном режиме.