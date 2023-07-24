Служба безопасности и обслуживания министерств (СБО) обнаружила хакерскую атаку на информационно-коммуникационную платформу 12 министерств Норвегии. Инцидент расследуется полицией.

Как передает #, об этом сообщается на сайте правительства страны.

«К случившемуся мы относимся со всей серьезностью. СБО тесно сотрудничает со Службой национальной безопасности и полицией. В отношении атаки принят ряд мер, и мы внимательно отслеживаем ситуацию», — приводятся в пресс-релизе слова министра коммун и регионов Сигбьёрн Йельсвик.

Он также подчеркнул, что работа правительства проходит в обычном режиме.

«Мы обнаружили неизвестную ранее уязвимость программы одного из наших поставщиков. Ею воспользовался неизвестный. Сейчас эту уязвимость мы устранили. Пока рано говорить что-либо о том, кто за этим стоит, а также о масштабе атаки. Наше обследование и расследование полиции даст на это ответ», — заявил директор СБО Эрик Хупе.

Информационно-коммуникационная платформа используется всеми министерствами за исключением офиса премьер-министра, а также министерств обороны, юстиции и иностранных дел.