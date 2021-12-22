Забавные новости из Армении — это та данность, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Превращение большой политики в безостановочное выступление клоунов в цирке это реалии РА. Очередной такой эпизод связан с тем, что спецпредставителем от Армении в рамках процесса диалога с Турцией будет вице-спикер парламента Рубен Рубинян. Об этом на днях сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян в Facebbok.

Напомним, 13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.

Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном опытного дипломата, бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. То есть, в Анкаре к делу подошли основательно. В Армении же предпочли закатывать истерику еще до того, как осуществлены какие-то практические шаги в диалоге между Анкарой и Ереваном. В РА начали очернять двух потенциальных переговорщиков с Турцией.

Да, изначально планировалось, что на эту должность будет назначен бывший советник экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна – Жирайр Липаритян. Ведь армянские СМИ распространили информацию, что по инициативе члена правящей фракции парламента Армении «Гражданский договор» Эдуарда Агаджаняна в Ереване прошла закрытая встреча Липаритяна с депутатами этой фракции.

И сразу же полетели камни в огород Липаритяна. В частности, депутат от оппозиционного кочаряновского блока «Армения» Андраник Теванян, выражая свое отношение к заявлениям Липаритяна, назвал его «турецким диверсантом». «Липаритян открытым текстом заявил, что все предусловия Турции, а именно признание Карабаха в составе Азербайджана, не преследование официальным Ереваном цели международного признания «геноцида армян», предоставление Азербайджану коридора через Сюник (Зангезур) должны быть незамедлительно выполнены армянской стороной», — негодовал он.

Возмущалось и издание «Голос Армении». «Липаритян пропагандирует против декларации независимости РА, и, будь мы нормальной страной, его должны были принимать не в Национальном собрании, а в изоляторе СНБ», — сетовали там. И добавляли, что «в армяно-турецком процессе Липаритян взял на себя роль идеолога. Формальным же переговорщиком с армянской стороны назначен подозреваемый в бытности турецким агентом вице-спикер НС Рубен Рубинян». На которого, что было ожидаемо, сейчас обрушилась просто какая-то зашкаливающая, по форме и объемам, критика. Армянские СМИ пытаются понять, за какие такие особые личные качества сей политико-дипломатический недоросль был наделен подобным доверием? После чего идет констатация того, что при самом пристальном наблюдении за последние 3 с половиной года за этим господином так и не выявилось каких-либо мало-мальских достоинств, резко контрастирующих с его молодым возрастом.

«Да, он успел за короткий срок пребывать на высоких должностях – замминистра иностранных дел, глава парламентской комиссии, теперь вот – вице-спикер Национального Собрания, успел повращаться в непосредственной близости к верхушке власти. Но это говорит не о его выдающихся личных качествах, а скорее, о пробелах и кадровых проблемах нынешней армянской политической системы», — сетует все тот же «Голос Армении».

Данное СМИ пишет, что с каждым разом крепнет ощущение того, что власти страны живут в аквариуме, оторванные от реальности и полностью лишенные чувства ответственности за собственные деяния. «Иначе нельзя квалифицировать решение направить на переговоры с “дипломатическим цербером” Кылычем «отрока» Рубиняна. Понимают ли принявшие это решение деятели, что шестидесятипятилетний Сердар Кылыч начинал карьеру переговорщика в те времена, когда папа и мама Рубиняна шли к брачному алтарю? Не гложет ли их страх относительно того, что экс-посол Турции в США обыграет оппонента как матерый кот — беспомощную мышку?», — задаются там вопросом.

Мы же вспоминаем, что в свое время армяно-турецкие протоколы вынужден был подписать не политико-дипломатический недоросль, а глава МИД РА Эдвард Налбандян. Причем, в очень унизительной форме, получив записку приказного характера от главы МИД России Сергея Лаврова. Так что, тут все дело не в имени переговорщика РА с Турцией, а в реальном весе, возможностях этой страны. А они, мягко говоря, мизерные. Армения — экономический и политический аутсайдер Южного Кавказа, которая в итоге будет вынуждена делать то, что ей прикажут и когда ей прикажут. И именно понимая эту объективную реальность, смешно становится от воплей армянских оппозиционеров, общественности, СМИ.