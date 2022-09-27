Делегация Минюста Швеции посетит 5-6 октября Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг после заседания правительства под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

По его словам, переговоры по вопросу экстрадиции функционеров террористических организаций Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK, продолжаются.

«Ожидаем, что Швеция и Финляндия экстрадируют членов этих кровавых организаций в Турцию в соответствии с договоренностью, достигнутой на полях последнего саммита НАТО в Мадриде», — сказал Боздаг.

При этом глава Минюста отметил инициативы, имеющие место в рамках трехстороннего Мониторингового комитета Турция-Финляндия-Швеция.

«Техническая часть обсуждений по вопросу экстрадиции будет вестись по линии Минюста. Ожидаем экстрадиции террористов, главным образом, причастных к PKK, FETÖ и DHKP-C. Лица, подлежащие экстрадиции — это те, кто находится в Турции под следствием либо объявлен в розыск», — сказал Боздаг.

Он сообщил далее, что делегация МИД Турции вскоре посетит Финляндию для обсуждения темы выдачи террористов.

По его словам, на данные момент нет никакой информации о том, покинули ли Швецию и Финляндию лица, на выдаче которых настаивает Турция.