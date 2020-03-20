Дефицит: столицу частично обеспечили, а про пригороды забыли

Наши читатели постарше помнят, как во времена СССР многие вещи – продукты, одежда- были в дефиците. Эти товары продавались из – под полы и намного дороже их официальной цены.

Ситуация в столице СССР — Москве отличалась от той, которая сложилась в других регионах страны всеобщего равенства. Товары, которые можно было купить на остальной территории только из— под полы, в Москве были в открытой продаже.

На днях в # были опубликованы статьи под названием «Еще раз о масках: то, что для президента – нонсенс, для дельцов — способ наживы» и «Маски-шоу» в аптеках продолжается» . В статьях рассказывалось о дефиците медицинских масок и медицинского спирта в аптеках, расположенных около станций «Елмляр Академиясы» и «Иншаатчылар».

После наших публикаций (возьмем на себя такую смелость) в этих аптеках, наконец – то, появились и маски, и спирт. Но, кажется, Министерство здравоохранения, частично решив проблему медицинских масок и спирта в столице, посчитало свою миссию законченной.

19 марта 2020 года наш журналист решил посетить аптеки, функционирующие в центральной части территории поселка Бинагади, и выяснить, продаются ли в них медицинские маски и спирт.

Как мы убедились, проблем с продажей медицинского спирта в этих аптеках не было. Но ни в одной из этих аптек в продаже не было медицинских масок.

P.S.: Мы надеемся, что лица, ответственные за обеспечение населения медицинскими масками, поинтересуются ситуацией, которая частично решена в центре столицы, но все еще есть в пригородах.