Дарвин рулит: «казнь криворуких» — не урок для местных «цезарьков»

Не знаю, с чего это повелось, но нынешних обитателей Земли, которые ходят на задних конечностях, называют homo sapiens, то есть, человек разумный. Да, разумные люди в своем эволюционном развитии достигли многого: создано столько девайсов, гаджетов, всяких роботизированных причиндал, что так и хочется сказать – это и есть венец природы.

Однако, создается впечатление, что разум в некоторых случаях сдается перед животным инстинктом, который согласно учению Дарвина, был заложен в людях изначально. Даже эволюция не смогла приглушить этот зов.

Не знаю радоваться или предаться горестным думам, но этот зов особенно криклив в Азербайджане среди определенной прослойки общества. Мало того, эта прослойка считает себя элитой (что ярко проявляется в регионах), хотя особых заслуг, как таковых, не имеет.

Если, конечно, не считать заслугой погружение в омут коррупции, рейдерский захват, взяточничество отдельных лиц, наделенных полномочиями, обязывающих их служить народу, а не себе любимому и своей семье.

Стоит ли говорить о том, что до последнего времени главы исполнительных властей некоторых районов считали, что они «царь и Бог» на своей вотчине. Однако всему плохому (для них хорошему) приходит конец.

В не самый радостный день «полетели головы» Агстафинского, Имишлинского, Гейгельского и других районов. Карающий меч Немезиды, которым вооружился глава государства, не пощадил никого.

Но с другой стороны, ни одно свято место пустовать не должно. Возьмем, хотя бы должность главы ИВ Агстафинского района, на которую был назначен молодой, возможно, не лишенный способностей Сеймур Оруджев.

Однако, не успел он, как следует пристроиться к «бесовскому» креслу главы района, как начал реформы не с того. Я не случайно назвал это кресло «бесовским», ибо плачевный опыт гордыни предшественника, должен был стать уроком для преемника.

А что же такого сделал молодой Сеймур Оруджев, спросите вы? Да, пока ничего существенного. Но вот гонор зашкаливает до 42 градусов по Цельсию, так и сознание потерять недолго.

Итак, на встрече в видеоформате с президентом Азербайджана Сеймур Оруджев (он родился в 1984 году) вознамерился поделиться своими мыслями о ситуации 90-ых в стране. Это было смело и глупо, так как в эти годы нынешнему главе Агстафинского района было всего лишь 6-8 лет.

На сей нонсенс обратила внимание народная артистка Азербайджана Афаг Баширгызы, которая отметила следующее: «У нас есть единственный президент. Но есть такие нечистоплотные на руку чиновники, которые представляют главе государства людей, не соответствующих критериям ведения государственных дел».

«Ты же ребенок, как ты можешь говорить о происходящих в 1992 году процессах. Тебе же было 8 лет. Когда тебе предлагали эту должность, ты должен был отказаться», — сказала А.Баширгызы.

Нам вполне понятно возмущение народной артистки, но мы также понимаем и стремление молодого парня, который пытается казаться более осведомленным, чем он есть, более умным, чем его наделила природа. Возможно, мы ошибаемся, но чует сердце: даже казнь «криворуких», не способна отвадить некоторых людей от животного инстинкта захапать все себе. Разум уступает инстинкту, так что Дарвин рулит. Во всяком случае, если его теорию проецировать на действия наших некоторых чиновников…