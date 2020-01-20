Cui prodest? Кому выгодно?

Скандал вокруг прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука не сходит с первых страниц газет, сообщений агентств и экранов телевизоров. Нельзя сказать, что это что-то новое в реалиях украинской политики. Сливы относительно депутатов, чиновников всех уровней и рангов постоянно циркулируют в информационном пространстве и в какой-то степени к этому все привыкли.

Здесь же случай записи неофициального совещания у второго лица государства напомнил нечто подобное со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Тогда майор Мельниченко много часов записывал разговоры в кабинете главы государства, а потом с помощью политических противников президента обнародовал на заседании парламента и в СМИ. Потрясение было значительным, но к существенным переменам не привело. Кто и почему организовал такие записи осталось загадкой, хотя намеки на иностранный след последовали незамедлительно.

Если прослушать уже обнародованные записи разговоров у премьер- министра, то по большому счету ничего криминального в них нет. В беседе кроме премьер-министра приняли участие глава Национального банка Яков Смолий, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, главный экономист Министерства финансов Александра Бетлий, заместители главы Национального банка Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова и еще ряд чиновников.

Обсуждается в общем-то технический вопрос — как объяснить президенту Владимиру Зеленскому существенную ревальвацию национальной валюты гривны и отрицательное воздействие этого процесса на бюджет, экспорт и экономическое положение.

Вроде бы премьер-министр сказал, что он ничего не смыслит в экономике и финансах и у президента в вопросе укрепления гривны в мозгу пустое место. Именно эти два высказывания были растиражированы в прессе и эфире, и страна напряглась в ожидании реакции первого лица.

Однако, если читать не только заголовки, то налицо вырванный контекст. Если премьер-министр знает систему известного британского экономиста Кейнса и к чему приводит следование ее принципам, то это наглядно говорит о том, что его фраза не более чем кокетство и сказана для just expression — красного словца. Что прямо следует из дальнейшего. Аналогично и в отношении президента. Уже тот факт, что глава государства прекрасно понимает все риски такого стремительного укрепления гривны также подтверждает, что опубликованное либо вырвано из контекста, либо банально препарировано в угоду политическим целям.

Косвенным доказательством служит то, что многие упомянутые как присутствовавшие на встрече на самом деле на ней не были и это подтвержденный факт.

Было очевидно, что вброс прослушки был рассчитан на особенности характера президента и на его возмущение с последующими кадровыми выводами. Налицо игра с глубоким политическим смыслом и участники ее публичные и на втором плане сделали довольно большие ставки.

Интересно, что премьер-министр был на встрече с президентом по другому вопросу, когда произошел взрыв в информационном пространстве. Со своей стороны, Гончарук не стал медлить и написал прошение об отставке и передал его в Офис президента. Снова последовала встреча и президент отставку не принял, но дал ряд заданий правительству. Их содержание имеет определенное отношение к происходящему, но требует отдельного рассмотрения.

Здесь тоже была игра. Во-первых, в Украине правительство и премьера увольняет не президент, а парламент. К нему никто не обращался. Во-вторых, до сентября премьер и министры могут уйти с поста только по собственному желанию. Выразить всему кабинету вотум недоверия или отдельным министрам тоже до сентября нельзя. Гончарук и это он сам заявил, хотел заручиться поддержкой президента для дальнейшей слаженной командной работы. Он ее получил.

Возникает два важных вопроса. Кто и каким техническим образом устроил запись и обнародование встречи у премьера. Факт возможности прослушки и записи разговоров первых лиц говорит о серьезных пробелах в обеспечении безопасности и секретности на высшем уровне.

Второе, что еще более важно. Cui prodest? — Кому выгодно? Здесь есть очевидная развилка на внутреннюю и внешнюю.

Практически сразу на заседании президентской фракции в парламенте «Слуга народа» некоторые депутаты известные близостью к олигарху Игорю Коломойскому стали требовать отставки кабинета. Всего таких оказалось 10 депутатов из более 250. Тем не менее, хорошо известно негативное отношение олигарха к премьеру и сильное желание поставить на этот пост своего человека.

Вообще подобные действия в его стиле и не удивительно, что многие стали подозревать Коломойского в организации и обнародовании прослушки. Хотя он сам отверг подобные обвинения, но это мало помогло. Поведение его депутатов косвенно вроде бы обосновывает подозрения.

Есть и еще несколько политических групп заинтересованных в смене премьера и кабинета, но их возможности гораздо меньше и навряд ли они пошли на такой шаг.

Теперь о внешнем следе. Еще во времена кассетного скандала с президентом Кучмой подозревали российский след. По ряду причин московские спецслужбы имели обширную и разветвленную агентуру не только в высших эшелонах украинской власти, но также в разведывательных органах, вплоть до службы охраны президента.

Процесс этого внедрения значительно усилился во времена президента Януковича. Тогда многие министры вплоть до министра обороны имели российское гражданство и даже хвастались этим.

Конечно, за прошедшие годы ситуация несколько изменилась. Служба безопасности Украины (СБУ) и военная контрразведка существенно проредила российскую агентуру, но надо понимать, что подполье агрессивного соседа осталось и его возможности достаточно велики.

Следует очевидно связать последние московские события, получившие название конституционный переворот, с происходящим в Украине и Беларуси.

На бацьку Лукашенко оказывается все возрастающее давление сродни экономическому шантажу, в частности, по поставкам нефти. Хотя на данный момент Владимир Путин пошел по пути конституционных изменений для закрепления своей власти, идея так называемой глубокой интеграции, а реально присоединения Беларуси не отброшена, а только отложена до первой возможности.

С Украиной аналогично. В Москве считают, что смогут додавить Владимира Зеленского и предложить ему довольно значительные преференции, чтобы Киев поменял свой прозападный курс. В первую очередь это касается Донбасса, но работа ведется и с украинскими олигархами. Последним предлагаются очевидные пряники в виде доступа на российский рынок.

Пока такая работа не увенчалась успехом. По всей вероятности, на встрече в Омане Зеленского с высокопоставленными российскими чиновниками получить даже обещание требованного Москве не удалось. И, как следствие, через несколько дней произошел вброс прослушки и скандал.

Тем самым Москва добивается нескольких целей. Во-первых, показать свои организационные и технические возможности контроля украинской власти.

Во-вторых. Вызвать в стране политический кризис, на этой основе разбалансировать систему власти и показать слабость Зеленского как президента. Если подобное произойдет, то планируется ситуация февраля-марта 2014 года и новая агрессия должна была бы оторвать от Украины еще какие-то территории. Как в Москве считают, под таким давлением Зеленский вынужден будет согласиться на российские условия.

Все это желательно проделать до 9 мая и отпраздновать годовщину победы над Германией новым изданием СССР из трех государств — России, Украины и Беларуси. В отношении остальных бывших республик Советского Союза дело не станет. В Кремле считают, что они никуда не денутся.

Заинтересованность в произошедшем скандале имеют как внешние, так и внутренние игроки. Можно допустить сочетание этих двух факторов. В Москве большие мастера на подобные проделки.

Ясно одно. В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего обострения на постсоветском пространстве. В Москве спешат все сделать до выборов в США. Поэтому никто по периметру российских границ не может чувствовать себя в безопасности. Украина и Беларусь первые. Дальше больше…