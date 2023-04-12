Вчера в очередной раз армянская сторона на условной армяно-азербайджанской границе пошла на провокацию, в результате которой азербайджанские военнослужащие стали шехидами и ранеными, а армянская сторона понесла множественные потери.
Это сухие и официальные сводки министерств оборон Армении и Азербайджана.
Но вот, что интересно: данному инциденту предшествовали примечательные трюки на южно-кавказском треке.
Не будем голословными, и оперировать будем фактами. В хронологическом порядке.
После непонятных телодвижений армянской стороны в вопросе разрешения армяно-азербайджанского конфликта, армянские СМИ публикуют информацию о том, что в ближайшие дни в Вашингтоне возможна встреча лидеров двух стран. И на фоне этого, не проходит даже дня, как на условной армяно-азербайджанской границе происходит кровавый инцидент.
И это в то время, когда министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Брюсселе.
Понятно, что Армения, которая сегодня находится в безвыходном положении, пытается найти себе нового хозяина. В лице Евросоюза или США. Но «российский поводок» слишком уж короток.
И здесь на память приходит латинское изречение «Cui prodest» — «Кому это выгодно?».
Азербайджану? Исключено, все попытки нашей страны поставить точку в вопросе окончательного решения армяно-азербайджанского вопроса сталкиваются с деструктивной позицией Еревана.
Армении? Тут без комментариев. В стране слабой по всем направлениям этот конфликт уж точно не возвысит рейтинг политического истеблишмента.
Евросоюзу? И этот вариант довольно слабо аргументирован, так как Армения нежно и по-европейски удовлетворяет гражданскую миссию европейцев.
Остается очень веский аргумент, за которым стоит очень большая страна – Россия.
Брюссель и Вашингтон пытаются перехватить инициативу в вопросе влияния на Южный Кавказ, которое завязано в армяно-азербайджанский узел. Но Москва со своим неумным аппетитом решает вопрос по-своему. Невзирая на человеческие жертвы, имперская Россия не желает «отпускать» южно-кавказский регион.
Кто-то может посчитать мнение, что за армянской провокацией стоит Россия, плодом наших фантазий. Хотелось бы в это верить, но заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорят об обратном.
«Баку и Ереван приняли предложение о новой встрече в России по мирному договору, о датах Москва сообщит после окончательного согласования», — сказала на еженедельном брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хочу сказать, что наши усилия не ослабевают по всемерному содействию Азербайджану и Армении в подготовке мирного договора между этими странами.
Партнеры приняли предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории. О датах конкретных мероприятий мы сообщим, когда это все будет окончательно согласовано», — сказала она.
Удачное совпадение, не правда ли? Только в совпадение, особенно, если это касается политической плоскости, верить могут либо дураки, или… дураки.
Ясно, что Москва не желает дать «вольную» своему крепостному – Еревану. И дает понять, что Вашингтону придется побороться за армянского холопа.
Одним словом, и армянская провокация на границе, и заявление Марии Захаровой, да и вообще присутствие РМК на азербайджанской земле мир в регионе не обеспечат.
И при таком раскладе присутствие российских миротворцев в Карабахском регионе можно считать абсолютно бессмысленным. Армяне стреляют, азербайджанцы отвечают. А РМК для чего?