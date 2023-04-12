Вчера в очередной раз армянская сторона на условной армяно-азербайджанской границе пошла на провокацию, в результате которой азербайджанские военнослужащие стали шехидами и ранеными, а армянская сторона понесла множественные потери.

Это сухие и официальные сводки министерств оборон Армении и Азербайджана.

Но вот, что интересно: данному инциденту предшествовали примечательные трюки на южно-кавказском треке.

Не будем голословными, и оперировать будем фактами. В хронологическом порядке.

После непонятных телодвижений армянской стороны в вопросе разрешения армяно-азербайджанского конфликта, армянские СМИ публикуют информацию о том, что в ближайшие дни в Вашингтоне возможна встреча лидеров двух стран. И на фоне этого, не проходит даже дня, как на условной армяно-азербайджанской границе происходит кровавый инцидент.

И это в то время, когда министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Брюсселе.

Понятно, что Армения, которая сегодня находится в безвыходном положении, пытается найти себе нового хозяина. В лице Евросоюза или США. Но «российский поводок» слишком уж короток.

И здесь на память приходит латинское изречение «Cui prodest» — «Кому это выгодно?».

Азербайджану? Исключено, все попытки нашей страны поставить точку в вопросе окончательного решения армяно-азербайджанского вопроса сталкиваются с деструктивной позицией Еревана.

Армении? Тут без комментариев. В стране слабой по всем направлениям этот конфликт уж точно не возвысит рейтинг политического истеблишмента.

Евросоюзу? И этот вариант довольно слабо аргументирован, так как Армения нежно и по-европейски удовлетворяет гражданскую миссию европейцев.

Остается очень веский аргумент, за которым стоит очень большая страна – Россия.

Брюссель и Вашингтон пытаются перехватить инициативу в вопросе влияния на Южный Кавказ, которое завязано в армяно-азербайджанский узел. Но Москва со своим неумным аппетитом решает вопрос по-своему. Невзирая на человеческие жертвы, имперская Россия не желает «отпускать» южно-кавказский регион.

Кто-то может посчитать мнение, что за армянской провокацией стоит Россия, плодом наших фантазий. Хотелось бы в это верить, но заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорят об обратном.

«Баку и Ереван приняли предложение о новой встрече в России по мирному договору, о датах Москва сообщит после окончательного согласования», — сказала на еженедельном брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу сказать, что наши усилия не ослабевают по всемерному содействию Азербайджану и Армении в подготовке мирного договора между этими странами.

Партнеры приняли предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории. О датах конкретных мероприятий мы сообщим, когда это все будет окончательно согласовано», — сказала она.

Удачное совпадение, не правда ли? Только в совпадение, особенно, если это касается политической плоскости, верить могут либо дураки, или… дураки.

Ясно, что Москва не желает дать «вольную» своему крепостному – Еревану. И дает понять, что Вашингтону придется побороться за армянского холопа.

Одним словом, и армянская провокация на границе, и заявление Марии Захаровой, да и вообще присутствие РМК на азербайджанской земле мир в регионе не обеспечат.

И при таком раскладе присутствие российских миротворцев в Карабахском регионе можно считать абсолютно бессмысленным. Армяне стреляют, азербайджанцы отвечают. А РМК для чего?