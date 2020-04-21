COVID-19 внес изменения в оксфордский словарь

Лексикографы оксфордского словаря включили в словарь новые неологизмы, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в английском словаре появились такие термины, как «социальное дистанцирование», «самоизоляция» и аббревиатура WFH (work from home – «работа из дома»).

По словам, исполнительного редактора словаря Юернадетт Патон, это редкое явление — экспоненциальный рост использования одного слова (COVID-19) за очень короткий промежуток времени.

Отмечается, что одно слово в подавляющем большинстве случаев доминировало в глобальном дискурсе, исключая большинство других тем.

Сам COVID-19 определяется как ««острое респираторное заболевание у людей, вызванное коронавирусом, которое способно приводить к тяжелым симптомам и смерти, особенно у пожилых людей и других лиц с сопутствующими заболеваниями». (gazeta.ru)

| 2020-04-21T01:23:16+00:00 21 апреля 2020, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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