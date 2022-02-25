Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ход «спецоперации» в Украине. По его мнению, «основные боестолкновения идут с отрядами националистов». Он так и заявил: «Нацисты в Украине планируют вызвать ответный огонь со стороны российских войск по жилым квартирам, они действуют как террористы во всем мире».

Путин также отметил, что не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». Говоря о работе российских военных в Украине, президент высказался следующим образом: «Они действуют мужественно, профессионально и героически». Эти заявления нужно прокомментировать.

Сразу возник вопрос — был ли Зеленский «неонацистом», когда выступал в КВН, когда его фильмы демонстрировались по российским телеканалам, когда «95 квартал» гастролировал по РФ или еще нет? Неудобно как-то получается. Особенно, если вспомнить о том, что ранее сам Путин отзывался о Зеленском, мягко говоря, несколько иначе.

При этом, конечно же, назвать «нацистом» Владимира Зеленского, который является этническим евреем, то есть представителем народа, пострадавшего в результате чудовищных преступлений немецких нацистов в период правления Германией, это как-то совсем уж чудовищно. И это при том, что главой «Роскосмоса» является Дмитрий Рогозин, который обвинялся в распространении ксенофобских настроений в России.

В свое время, Федерация еврейских общин России обвинила партию «Родина», которую возглавлял Рогозин, в распространении фашизма в обществе, а экс-мэр Москвы Лужков назвал ее черносотенной. Такие вот были времена. Такое вот прошлое у того, кто не завмагом в РФ является, а возглавляет целый «Роскосмос». Но президента РФ такие «мелочи» не смущают.

Его не смущает и то, что за Зеленского на президентских выборах проголосовало свыше 73% украинцев. Это были реальные 73%, кстати говоря, а не так, как обычно происходит в РФ. В любом случае, получается странная картина — Путин утверждает, что украинцы взяли в заложники сами себя. При этом, он считает неважным мнение двух третей украинцев, но не предлагает ничего иного. Потому, что нет ничего иного. То иное, что он планирует предложить, никем и никогда не будет признан в качестве президента Украины.

Теперь по поводу того, кто противостоит российским оккупантам. Это рядовые украинцы, которые вынуждены защищать свои дома. Среди них — вчерашние артисты, как Сергей Притула. Вчерашний депутат ВР, как Борислав Береза. Среди них — мэр Киева Виталий Кличко, блестящий боксер. Среди них политологи, политики, люди разных возрастов и профессий. А их знакомые россияне, в том числе и родственники, а также те, кто когда-то приезжал в Украину и пел оды ее красоте, сейчас молчат в тряпочку.

Они боятся. Превращаясь тем самым в молчаливых соучастников чудовищного преступления в самом центре Европы. Того, которое облекается в невероятно лживую форму. По жилым кварталам Киева стреляют российские войска. И танки по улицам Киева и других украинских городов ездят оккупационные, то есть российские. Они давят легковые машины рядовых украинцев. Совсем, как советские танки давили легковые машины с пассажирами в январе 1990 года в Баку.

Бомбят, в том числе и район близ метро «Харьковская». Там я купил в прошлом году квартиру. Обещал показать дочери и сыну, когда ремонт закончим. Не закончили. Не показали. Сейчас мои дети и супруга живут в новой реальности. В той, где нужно запасаться продуктами, свечами, водой, медикаментами и быть готовыми бежать в погреб, дабы укрыться от налетов и бомбардировок российских самолетов. В эту реальность, оказались погружены миллионы украинцев. Потому, что так захотел президент России Владимир Путин. Который в реальности и не думает останавливаться. Так, Baza сообщает, что сотрудники Росгвардии в Чечне собираются выехать в Украину. Речь идет о почти 10 тысячах сотрудников Росгвардии. Упоминается личный приказ Кадырова. Правда, сам Кадыров это отрицает. «Чечня не перебрасывает силовиков, они находятся там, где должны выполнять поставленные президентом задачи, а добровольцы из республики готовы выполнять любую спецоперацию на любой территории», — заявил он.

«По списку у нас 70 тыс человек готовы добровольно сражаться за наше государство – Россию», — сказал он, а на вопрос, можно ли сегодняшнюю встречу с бойцами называть демонстрацией силы, ответил, что показывать «силу тем бандеровцам, тем отщепенцам — не стоит», потому что «они не воины». Эти «не воины» уже уничтожили свыше тысячи российских оккупантов, а также российские самолеты и танки в поразительно большом количестве.

Но хочу заметить, что Рамзан Ахматович лукавит. Как сообщал «Кавказский узел», в сториз аккаунта в Instаgram, который ведется от лица Рамзана Кадырова, ранее появились кадры видео из самолета, на котором сообщается о скором приземлении, а также фото с чеченскими силовиками, которые молятся в лесу. Видеоролик был опубликован накануне объявления президентом России Владимиром Путиным о спецоперации на Украине.

Так или иначе, правда вскоре будет представлена всему миру. И возникнет вопрос — за что отправились воевать в Украину чеченцы? За увеличение финансовых дотаций из федерального бюджета? Так санкции Запада приведут к экономическому коллапсу России. Платить столько, сколько сейчас, им всем скоро просто не смогут. Кроме того, Украина никогда не делала ничего дурного мусульманам. Она стала родиной для миллионов из них. На стороне Украины, защищая свою Родину, воюет немало азербайджанцев и мусульман в целом. Получается, что кадыровские убийцы идут воевать и против украинских мусульман.

Могу продолжать еще очень долго. Но достаточно уже написанного, чтобы понять, насколько все очевидно. Мир столкнулся с чудовищной ложью, которая является важной составляющей чудовищного преступления, что совершает сейчас Россия против Украины. И Украине, по большому счету, никто не помогает. И глядя на это сложно понять, на ком больше крови — на совершающих преступление или на молчаливо за ним наблюдающих?!