Российский президент Владимир Путин явно торопится. Именно поэтому, не завершив войну, он провел «референдумы» в нескольких оккупированных районах Украины. Но время показало, что он чересчур поторопился, т.к. русским не удалось удержать большую часть оккупированных районов.

Понятно, что значительная часть новогоднего обращения российского президента будет посвящена украинской тематике. Но президенту Владимиру Путину нечего сказать в этом контексте, т.к. по мнению подавляющей части политических наблюдателей, с приходом зимы война на Украине не только не закончится, наоборот, вступит в совсем новую фазу.

Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг часто выступает на тему российско-украинской войны.

Как правило, эти выступления встречаются неоднозначно, заявления лидера Североатлантического Блока расстраивают, даже огорчают людей, т.к. в них Столтенберг в большей степени оправдывает невмешательство руководимого им Блока в войну между Украиной и Россией.

Но в последних выступлениях господин Йенс Столтенберг постепенно меняет тон, делает новые акценты. На днях он заявил, что война между Россией и Украиной может перерасти в большую войну между НАТО и Россией. Заметим, что раньше было наоборот, Столтенберг в своих заявлениях старался быть максимально осторожным. И теперь он старается не впасть в чересчур воинственную риторику, поэтому не забывает делать необходимые оговорки, придающие осторожный тон его заявлениям.

Но постепенно относительно резкую форму получают не только высказывания руководителя североатлантического блока. Лидеры США, американские дипломаты и политики также меняют и пересматривают свои прежние позиции. На днях официальные лица США заявили, что украинцы имеют право использовать поставляемое им оружие против территории России и, в том числе, против Крыма.

Заметим, что раньше условие США было совсем другое. Киеву не дозволено было применять поставляемое оружие против территории России, т.к. американцы и европейцы опасались перерастания войны, увеличения ее географических масштабов.

Теперь же они открыто и однозначно заявляют, что использовать оружие есть суверенное право Киева – да, украинцы сами должны решать, где и как использовать полученное оружие…

Россияне же продолжают надеяться на зиму. Но зря. В действиях Украины не прослеживаются тенденции капитуляции, нет, Киев одержим стремлением вернуть свои оккупированные территории.

На днях ведущие СМИ Европы объявили президента Украины Володимира Зеленского человеком года. А это значит, что США и Европа продолжают оказывать также морально-политическую поддержку украинцам и их лидеру.

Следует заметить, что мир никогда не был таким запутанным и хаотичным как в последнее время.

Война продолжается не только в Украине, Россия, Иран и Франция стремятся нагнетать обстановку на Южном Кавказе. Все эти процессы связаны друг с другом. Во всех этих процессах есть один ведущий дирижер – это Кремль. Москва, воюя в Украине, не забывает про другие сегменты постсоветского пространства, в том числе, про Южный Кавказ. Но есть довольно известная поговорка: два арбуза в одной руке не удержать.

Мы не знаем, отдает ли российский президент В. Путин себе отчет в том, какую опасную затею он предпринял. Но уверены в одном: в своем новогоднем обращении российский президент вряд ли будет выглядеть убедительным и логичным. Нет, даже далекому от политики простому человеку понятно, что Владимир Путин ведет страну в политический и экономический тупик. Мы все надеялись, что Афганистан станет серьезным уроком для Москвы. Но этого не случилось – Кремль не сделал соответствующие, нужные выводы из этого процесса. Есть такая поговорка, что умные люди учатся на ошибках других. Глупые же не делают выводы даже из собственных ошибок…