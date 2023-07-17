В конце прошлой недели состоялась очередная, шестая брюссельская встреча лидеров Азербайджана и Армении, причем приблизительно на недельку раньше, чем предполагалось. Сразу заметим, что как только встреча закончилась, Москва выступила с заявлением, что она может провести специальный саммит, чтобы стороны подписали мирный договор.

Отметим, что это заявление России было озвучено до пресс-конференции президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Поэтому все политические наблюдатели решили, что Россия — крупное государство, Кремль имеет обширную сеть информации и, если Москва выступает с подобным заявлением, это значит, что стороны в брюссельской встрече были близки к подписанию мирного договора.

Потом президент Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы, и стало известно, что стороны подтвердили приверженность прежним соглашениям, и их позиции стали еще ближе в ходе последней брюссельской встречи. Но пока говорить о подписании мирного договора еще рано. Возможно, еще одна встреча, которая состоится в октябре в испанском городе Гранада, в этом ракурсе станет решающей. Но из слов Шарля Мишеля можно сделать такой вывод, что в этом году состоится еще одна брюссельская встреча, которая будет четвертой за этот год.

Но в этом контексте пока не обходится без некоторых важных вопросов. Как теперь выглядит соответствующий политико-дипломатический театр? Принимаются ли все попытки, чтобы приблизить позиции сторон? А сами стороны стремятся ли к миру? Сперва скажем пару слов о политическом настроении и стремлении конфликтующих сторон.

Накануне, и даже вовремя встречи не прекращались военные провокации армян. Подавляющая часть этих провокаций происходила на территории, контролируемой российскими «миротворцами». И это вовсе неслучайно. Кремль делает все, чтобы стороны в ближайшей перспективе не заключили мир или достигли согласия, которое ответит интересам Москвы, позволит ей сохранить свои позиции в регионе и в Нагорном Карабахе. В последнем заявлении российской стороны, которая высказалась сразу после брюссельской встречи, была одна очень важная деталь – Кремль ведет себя таким образом, как будто его беспокоит «безопасность» армянского населения Нагорного Карабаха. Надо сказать, что и это не новость: в последнее время Москва давит на Пашиняна, чтобы тот не торопился признать Нагорный Карабах частью Азербайджана…

А что думает сам Пашинян? На армянского лидера оказывает давление и Запад. От него требуют, чтобы он отказался от притязаний на азербайджанские территории, чтобы, как можно быстрее, подписал мирный договор. Поэтому для Пашиняна поле для маневров сильно сужается, и он, как говорится, мяч передает сепаратистам Нагорного Карабаха, чтобы они сами решили свои «проблемы».

Иногда это получает смешные формы и содержание, т.к. в последнее время Никол выступает в качестве почтальона Араика Арютуняна, передает его «письма» президенту России и даже Шарлю Мишелю, а сам стремится выступать в качестве «голубя мира», чтобы показать Западу, что якобы он верен мирному процессу.

Что касается других акторов процесса, западные дипломаты, особенно, США и Европа стараются, чтобы стороны подписали мирный договор, как можно, быстрее. Для этого они оказывают давление на руководство Армении. Тут следует отметить еще один интересный момент: в современной геополитике иногда оказывают давление на слабую сторону, чтобы получить какой-то результат. Это мы знаем из собственного опыта: когда Азербайджан был слабым, когда наши территории находились под оккупацией армян, с нами никто не считался, нас призывали согласиться с «реалиями» тогдашнего военно-политического театра. Теперь все изменилось: Азербайджан в настоящее время является сильной стороной.

Да, мы являемся сильной стороной по всем параметрам, не только имеем преобладающие демографические, экономические, военные параметры и дипломатические ресурсы, но контролируем весь военно-политический театр.

Кроме того, такие понятия, как международное право, справедливость находятся на нашей стороне, что является важной составляющей понятия политико-дипломатической силы. Поэтому на пути к миру Запад не является помехой для нас. Главным препятствием является Россия, которая не исключено, что в самое ближайшее время проведет еще одну «встречу», чтобы как-то обнулить результаты-договоренности последней брюссельской встречи.

Но другие акторы процесса систематически намекают Кремлю, чтобы он не мешал мирному процессу. Даже братская Турция, которая пока имеет более-менее нормальные отношения с Россией, на днях напомнила ей, что в 2025-м году она должна вывести своих «миротворцев» с территории Азербайджана….