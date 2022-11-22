Сборные Мексики и Польши не смогли выявить победителя в матче группового раунда чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Gazeta.ru, матч завершился ничьей со счетом 0:0.

На 59-й минуте встречи нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски не забил пенальти, назначенный за фол против него игрока соперников Эктора Морено. Удар форварда отразил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа.

Сборные Мексики и Польши набрали по одному очку и занимают второе и третье места в таблице группы С. Лидером квартета является команда Саудовской Аравии, одержавшая сенсационную победу над одним из фаворитов ЧМ-2022 — аргентинцами — со счетом 2:1.

Ранее Дания сыграла в ничью с Тунисом.

В следующем матче на чемпионате мира мексиканцы сыграют со сборной Аргентины, а поляки — с саудовцами.