В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 по футболу, который проходит в Катаре, сборная Бразилии играла против национальной команды Сербии.

Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил и завершилась победой команды из Южной Америки.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Футболисты сборной Бразилии нанесли по воротам голкипера Вани Милинковича-Савича пять ударов, из которых три оказались в створ, а сербы смогли лишь единожды пробить по воротам Алисона, но неточно.

Во втором тайме «селесао» смогли реализовать свое преимущество в голы. На 62-й минуте встречи счет открыл Ришарлисон на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус.

В итоге матч завершился победой бразильской команды со счетом 2:0. (УНИАН)