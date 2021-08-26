Президент США Джо Байден отшутился на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американских гражданах, сообщает «РИА Новости».

Во время пресс-конференции американского президента спросили о том, как он будет действовать, если американские солдаты останутся в захваченной талибами стране после крайнего срока для эвакуации (31 августа). В ответ Байден засмеялся и что-то ответил журналисту, однако на видеотрансляции конференции звук в этот момент пропал. По информации телеканала RT, глава государства сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

На такое поведение президента резко отреагировал член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон. Он назвал главу государства «больным» и потребовал, чтобы тот немедленно подал в отставку.