Как отмечает издание, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.