Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава.
Как отмечает издание, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.