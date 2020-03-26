Число жертв коронавируса в Турции возросло до 75

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня было проведено 7286 тестов, из них 1196 положительных, всего у нас 3629 заразившихся. Мы потеряли еще 16 наших пациентов, всего умерших 75», — написал чиновник в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.