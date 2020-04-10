Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, наибольшее число умерших в Италии — 18 849. Следом идут США (17 925), Испания (15 970), Франция (12 210) и Великобритания (8 958). Всего в мире на данный момент зафиксировано 100 376 смертей, а число зараженных превысило полтора миллиона (1 521 252 человек).