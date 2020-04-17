Число жертв COVID-19 в Ухане после пересчета выросло на 1,2 тысячи

Власти Уханя пересчитали статистику по COVID-19, число жертв выросло на 1290, до 3869, зараженных — на 325, до 50 333, говорится в заявлении правительства города.
«Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 325, до 50 333, число жертв выросло на 1290, до 3869», — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте правительства города в соцсети Weibo
Утром в пятницу государственный комитет по здравоохранению Китая обнародовал статистику, согласно которой, за всю эпидемию в Ухане заразились 50 008 человек, скончались 2579.
| 2020-04-17T09:11:40+00:00 17 апреля 2020, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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