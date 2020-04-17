Число жертв COVID-19 в Ухане после пересчета выросло на 1,2 тысячи

«Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 325, до 50 333, число жертв выросло на 1290, до 3869», — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте правительства города в соцсети Weibo

Утром в пятницу государственный комитет по здравоохранению Китая обнародовал статистику, согласно которой, за всю эпидемию в Ухане заразились 50 008 человек, скончались 2579.