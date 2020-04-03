Число жертв Covid-19 в Иране достигло 3 294

В Иране число жертв коронавируса нового типа (Covid-19) за последние сутки выросло на 134 человека — до 3 294.

Как сообщает Анадолу, об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава ИРИ Киянуш Джиханпур.

По его словам, за последние сутки выявлено еще 2 715 новых случаев заражения коронавирусом.

«Таким образом, число инфицированных Covid-19 в Иране достигло 53 183. Состояние 4 035 больных оценивается как тяжелое. После прохождения лечения из больниц за сутки выписаны 1 224 человек»,- сказал Джиханпур.

Общее число вылечившихся от коронавируса в Иране составило 17 935.

Первый случай заражения в Иране был зафиксирован в городе Кум 19 февраля, после чего коронавирус распространился на все регионы страны.

| 2020-04-04T00:00:38+00:00 4 апреля 2020, 01:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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