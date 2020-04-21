Число зараженных Сovid-19 в мире превысило 2,5 млн

Число выздоровевших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в мире превысило 660 тысяч человек.

Согласно обновленным данным сайта «Worldometer», по состоянию на 21 апреля от опасного заболевания удалось вылечиться 600 045 жителям планеты.

Наибольшее число излечившихся от Сovid-19 зарегистрировано в Германии (95 200). Далее следуют: Испания (82 514), Китай (77 123), США (72 410), Иран (60 965), Италия (48 877) и Франция (37 409).

В Турции этот показатель составляет 13 430 пациентов.

Число инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире достигло 2 510 595 человек, пандемия унесла жизни 172 778 человек.

На данный момент коронавирус в активной фазе зафиксирован у 1 620 232 человек.