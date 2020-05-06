Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,65 млн

Число зараженных коронавирусом нового типа (Covid-19) во всем мире превысило 3,65 млн человек.

Согласно обновленным данным сайта «Worldometer», по состоянию на день 5 мая от коронавирусной инфекции скончались более 252 400 человек, вылечились не менее 1 200 680.

США стали страной, где зафиксировано самое большое число случаев заражения и летальных исходов.

Коронавирсус в Штатах выявлен у 1 212 955 человек, от опасной инфекции скончались 69 925.

Далее следуют страны, где зарегистрировано свыше 10 000 случаев заражения коронавирусом. Число умерших от Covid-19 в этих странах :

Италия — 29 079, Великобритания – 28 734, Испания — 25 428, Франция — 25 201, Бельгия — 7924, Бразилия — 7 367, Германия — 6993, Иран — 6 277, Нидерланды — 5 082, Китай — 4 633 , Канада — 3854, Турция — 3461, Швеция — 2769, Мексика — 2271, Швейцария — 1784, Индия — 1571, Эквадор — 1569, Россия — 1356, Перу -1344, Ирландия -1319, Португалия — 1063, Индонезия — 864, Румыния — 818, Польша — 698, Австрия — 600, Япония — 549, Пакистан — 486, Украина — 316, Южная Корея — 254 , Чили — 270, Израиль — 235, Саудовская Аравия — 191, Бангладеш — 182, Объединенные Арабские Эмираты — 137, Беларусь — 103, Сингапур — 18 и Катар -12 .