Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн

Количество заразившихся в мире новым коронавирусом за сутки составило 71 839 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, за последние сутки от COVID-19 умерли 9 797 человек.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 090 445, количество летальных исходов — 217 769.

В организации отметили, что больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 1 434 649.