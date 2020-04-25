Число заражений COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 2,8 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,8 тысячи и превысило 107 тысяч, умерли 106 человек, всего умерших 2 706. Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 3 апреля, при этом второй день подряд оно меньше числа вылечившихся.

«Сегодня выявлен 2 861 новый случай, всего заразившихся – 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего умерших – 2 706. Вылечились сегодня 3 845 пациентов, всего 25 582», — написал Коджа в Twitter.

| 2020-04-25T21:29:41+00:00 25 апреля 2020, 22:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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