Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 207. Об этом в воскресенье сообщило управление гражданской защиты республики.

По данным ведомства, число раненых остается прежним — 12 268 человек. 344 человека числятся пропавшими без вести. Около 53 тыс. зданий в регионе разрушены полностью, более 77 тыс. — частично. В настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. (ТАСС)