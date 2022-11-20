Число подписчиков бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter выросло до 25 млн — спустя всего семь часов после снятия блокировки его аккаунта.

Он пока ничего не написал на восстановленной странице.

Верифицированный аккаунт @realDonaldTrump был заморожен 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом Соединенных Штатов победы на президентских выборах представителя Демократической партии Джо Байдена. На тот момент у него было порядка 90 млн подписчиков.

Twitter разблокировал аккаунт Трампа после того, как такое решение приняли участники опроса, который провел владелец соцсети Илон Маск.

Страница экс-президента США в Twitter после разблокировки за 40 минут собрала 1,3 млн новых фолловеров. Однако сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, а продолжит публиковать посты в своей социальной сети Truth Social.