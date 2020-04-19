Число инфицированных Covid-19 в мире превысило 2,3 млн человек

Число больных коронавирусом нового типа (Сovid-19) в мире достигло 2 340 539 человек. Такие данные приводит интернет-ресурс Worldometer.

От опасной болезни на планете уже скончались 160 896 человек, 600 703 вылечились.

Лидируют по числу инфицированных США. По данным Университета Джона Хопкинса, в Штатах от Сovid-19 умерли 39 090 человек, 735 287- инфицированы.

Страны, в которых согласно Worldometer число инфицированных превышает 10 тысяч, приведены ниже:

Испания (194 416), Италия (175 925), Франция (151 793) Германия (143 724), Великобритания (114 217), континентальный Китай (82 735), Турция (82 329), Иран (80 868), Бельгия (37 183), Бразилия (36 925), Россия (36 793), Канада (33 383), Нидерланды (31 589), Швейцария (27 404), Португалия (19 685), Индия (16 365), Ирландия ( 14 758), Австрия (14 671), Перу (14 420), Швеция (13 822), Израиль (13 362), Южная Корея (10 661) и Япония (10 296).

От коронавируса нового типа в Испании умерли 20 639, в Италии- 23 227, во Франции- 19 323, в Германии- 4 538, Великобритании (15 464), Китае (4 632), Турции (1890), Иране (5031), Бельгии (5 453), Бразилии (2 372), России (313), Канаде (1470), Нидерландах (3 601), Швейцарии (1368), Португалии (687), Индии (521), Ирландии (571), Австрии (443), Перу (348), Швеции (1511), Израиле (171), Южной Корее (234) и Японии (222).