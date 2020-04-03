Число инфицированных COVID-19 в Германии превысило 85 тысяч

Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии составило 1 153, инфицированы 85 439 человек.

Как передает ТАСС, такие данные привел телеканал N-tv со ссылкой на собственный анализ сведений, поступивших от министерств здравоохранения и по социальным делам федеральных земель ФРГ.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария. Далее следуют Северный Рейн — Вестфалия и Баден — Вюртемберг. 23,8 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 150 человек, заразились — 5,5 тыс.

| 2020-04-04T00:20:12+00:00 4 апреля 2020, 03:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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