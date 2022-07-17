Это была настоящая «черная суббота» для предприимчивых жителей поселка Даграм одного южного города. На самом пике своего полета к очередному честно наворованному миллиарду был снят с занимаемой должности один из самых успешных сынов Даграма, его краса и гордость, его хлебное дерево и агентство по трудоустройству в одном лице. Да, даграмцы оплакивали отправку в пешее эротическое путешествие Мехти Сафарова.

А ведь он, как ему казалось, все так правильно и четко выстроил! Сдав в свое время с потрохами своего предшественника, Мехти раскрыл кому надо все схемы и потоки на южногородской таможне. За что обрел право руководить всем этим, но цивильно, по-божески, не хапая. Естественно, что все закончилось так, как должно было закончиться — Сафаров оказался слишком большим, скажем аккуратно, гедонистом.

Сразу замечу, что слово это не ругательное и не имеет сексуального подтекста. Подчеркиваю, это на тот случай, если Мехти и его команда спутают слово гедонист с неким иным. Впрочем, сам виновник горестных переживаний пока отделался только увольнением, хотя злые языки вовсю намекают на возможность его ареста. И тут, во всю ширь и высь встает простой вопрос — за что?!

Нет, вы ответьте! Неужели за то, что кто-то утверждает, будто славный даграмец Мехти якобы что-то мутил и брал мзду, когда таможня давала «добро»?! Или потому, что нашлись некие утверждавшие, что «зеленый коридор», о котором так любил рассуждать Сафаров, как о своем личном успехе, хотя он к нему имел весьма отдаленное отношение, был назван так по цвету американских долларов?!

Какой кошмар! Да как у них язык не отсох такое говорить? Да как они могут себе представить, чтобы глава южногородской таможни брал мзду?! Вы только посмотрите в честные глаза Мехти Сафарова, остановите взгляд на его широкой груди, увешанной медалями. Разве может орденоносец что-то прикарманивать?! А то, что ранее арестовали нескольких генералов таможни, так это просто совпадение.

Мало ли кого, когда, где и за что арестовывают. Вон, в Шри-Ланке свергли президента и премьер-министра. Неужели и в этом виноват Мехти Сафаров? Конечно же, нет. Но на всякий роток не накинешь платок. И теперь очень многие требовали экспроприации экспроприатора. Да, возможно сам краса и гордость Даграма не знал этих слов. Допускаю, что он был не Цицерон. Но, у него всегда под рукой были прикормленные борзописцы, готовые лепить конфету из… неподходящего для этого материала.

И что им всем теперь делать? Внезапно прозревать и указывать на то, что они всегда видели в Мехти символ коррупции? Возможен был и такой поворот. Но, как ни крути страдания, этой категории лиц были ничтожны по сравнению с теми, что испытывали жители Даграма. Там ведь твердо знали, что есть у местной молодежи пример для подражания, есть тот, кто всегда поможет и устроит на «хлебную» должность в южногородской таможне. И вот, все это рухнуло!

Шутка ли — сразу несколько жителей этого уголка южного города стали генералами. Жители иных областей все того же южного города, в том числе и ближайшие соседи даграмцев, открыто выражали им свое возмущение. Мол, меру знать надо! Но все эти предупреждения не имели прежде никакого веса. Ведь, Мехти был на коне. Сейчас эти времена, к несчастью для односельчан бывшего главного мытаря южного города, остались в прошлом.

В итоге, ушла эпоха. Профессия таможенника, при отсутствии у руля этого ведомства Сафарова, перестала быть привлекательной и перспективной для даграмцев. По той простой причине, что «хлебные» должности там ограничены и распределять их теперь будет совсем иной человек. Жителям какого села теперь будут открыты все двери в данном ведомстве этого в южном городе пока не знали. Но совсем уже скоро ответ на этот вопрос будет получен.