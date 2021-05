Черная кошка под носом у армян

Был такой древнекитайский мыслитель и философ Конфуций, который для последующих поколений оставил немало мудрых изречений, дабы те следовали по пути истинному. Наиболее знаменитым его афоризмом, по моему субъективному мнению, является фраза: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет».

Казалось, объяснять суть этой литературной метафоры нет особой надобности. Но я ошибался.

Всемирно известные фальсификаторы истории – хаи, узнав об этом афоризме, поступили наоборот. С упрямством длинноухого, в основном серого цвета животного, хаи бросились искать эту самую черную кошку. И вот, канальи, нашли же.

Они нашли «геноцид армян» в Османской империи, нашли армянофобию в Азербайджане, обнаружили также, что Азербайджан, освободив свои земли в Карабахе, совершил очередной «геноцид армян».

Это, действительно, не поддается элементарной логике. В Османской империи особо рьяных изменников (вне зависимости от национальной принадлежности) расстреливали, а сочувствующих им просто депортировали из приграничных областей, где велись военные действия. Где же тут «геноцид»?

Таким же «макаром» можно назвать жертвами геноцида СССР изменников Родины во время Великой Отечественной войны, которые были расстреляны сотрудниками НКВД. Впрочем, история не имеет сослагательного наклонения.

Но, вернемся к черной кошке «армянского происхождения».

Так, армянские СМИ, естественно, с подачи официальных лиц, возмущены тем, что «Азербайджан не только не выполняет положения трехстороннего заявления по части безоговорочного возвращения пленных, но и нагло пытается представлять пленных «наемниками» и фабрикует в их отношении уголовные дела».

А знаете, что стало поводом для мышиной возни в армянском обществе? А то, что об этом сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев. «Одно уголовное дело против гражданина Ливана уже направлено в Бакинский военный суд. Уголовные дела против других террористов близятся к завершению», — сказал К.Алиев.

Идем дальше. Армяне пишут, что речь идет о гражданах Ливана армянского происхождения, которых в Азербайджане пытаются представить «наемниками, хотя и там отлично известно, что это не так».

Конечно же, в Азербайджане отлично известно, who is who. А известно, что один из них наемников гражданин Ливана Эулджекджян (1979 г.р). Ему предъявлено обвинение по статьям: 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору), 318.2 (незаконное пересечение госграницы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.

Я поражаюсь логике армян. В Армении возбуждают уголовные дела в отношении мифических террористов, принимавших участие в боевых действиях против армянских «солдат швейков», но вот гражданина Ливана, который воевал против Азербайджана, не считают наемником.

Вопрос армянской стороне: а гражданин Ливана и ему подобные граждане иностранных стран (если даже они армяне по национальности), которые воевали на азербайджанской земле, они кто? Мать Тереза, Иоанн Павел Второй, или, может, их причислить к лику святых только из-за того, что у них армянское происхождение?

Армяне, не ищите черную кошку в темной комнате. Черная кошка у вас под носом, но вы этого не замечаете…